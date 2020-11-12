غدًا.. عرض مسرحية «عام سعيد» على MBC مصر

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "عام سعيد".وتدور أحداث مسرحية "عام سعيد" في إطار اجتماعي داخل أحد الفنادق، حيث يتنافس أصحاب الفندق على إرضاء النزلاء ظنا منهم أن من بيهم مُفتشين يتولون تقييم مستوي الفندق بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، وكريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، بيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.وتُعرض مسرحية "عام سعيد" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة الساعة 8:00 مساءً.