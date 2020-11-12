فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق بدمياط

أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن عدة مناطق في مركز ومدينة فارسكور بسبب القيام بعدد من أعمال الصيانة.وأضاف مصدر من الشركة في تصريحات له اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن شارع 5 حديث من الإدارة الزراعية حتى بداية الكوبرى العلوى وشارع القنال، ومنطقة استراحة وجراج المجلس ومنطقة مدرسة سوزان، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.