مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.وشملت جولة محافظ الجيزة بشارع قرة بن شريك والنيل والسودان والمنشية والمنصورية والمريوطية والإسكندرية الصحراوى واللبينى والمحولات، والتى أكد خلالها راشد ضرورة مراعاة المواصفات الفنية، بتلك المحاور المرورية الرئيسية، وبما من شأنه التأثير بالإيجاب على السيولة المرورية وحركة المشاة وكذا مراعاة اللمسة الجمالية بها فى ضوء الخطة التي تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور، والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى بها وتحسين الرؤية البصرية لها.كلف محافظ الجيزة خلال تفقده شارع النيل بمراجعة جميع التراخيص الصادرة للمطاعم والمراكب والمراسي النيلية والعائمات المتواجدة بطول الشارع، ومدى الالتزام بشروط التراخيص الممنوحة لأي منشأة علي النيل، وشدد على مراجعة رسوم ساحات الانتظار الموجودة أمام المطاعم والنوادي الليلية، والنظر في كيفية تحقيق العائد الاستثمارى منها خاصة بعد اكتمال أعمال تطوير الشارع.كما وجه رئيس حي الدقي بتنفيذ إزالة فورية لمطبخ تابع لمطعم لإقامته بالمخالفة لمسار رصيف المشاة بشارع النيل وإيقاف أعمال بناء مخالف لاستراحة غير مرخصة بمحيط أعمال التطوير على النيل.وكلف المحافظ مديرية الطرق وأحياء العجوزة والدقى بتوجيه إنذار لكل العائمات والنوادي النيلية بتوفيق أوضاعها والالتزام بالتراخيص الممنوحة وإزالة أي أسوار، وكل ما يحجب رؤية النيل لما لذلك من أهمية للمظهر العام للطريق ومتنفس حضارى للمترددين عليه.وحرص المحافظ على متابعة أعمال وضع القواعد الخرسانية الخاصة بأعمدة الإنارة الديكورية بشارع النيل والتنسيق العام للشارع والجزيرة الوسطى، مشددًا على مراعاة المناسيب القياسية والالتزام بالمواصفات والجدول الزمني المحدد للأعمال موجهًا بضرورة إزالة الحشائش وأي مواد قابلة للاشتعال حفاظا على السلامة العامة ورفع المخلفات وكل ما يسيء للمظهر العام للطريق.الجولة التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ورؤساء أحياء الدقى والعجوزة والهرم.يذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليًا بأعمال تطوير لشارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة، وحتى ميدان الكيت كات والتي تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادى والمطاعم المطلة على كورنيش النيل، وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وممشي سياحى بجانب تنفيذ أعمال الرصف والإنترلوك بمسارات المشاة، وتدعيم الجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات.