جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حضوره الأسبوع القادم وقائع إجراء القرعة العلنية لإعلان الحاصلين على الوحدات السكنية التي تم الإعلان عن طرحها بمنطقة الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بنظام التأجير التمويلي لأعضاء صندوق التأمين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.وأوضح الجمال، أن عدد الوحدات السكنية الجاري الاقتراع عليها يبلغ 480 وحدة، ويبلغ عدد المتقدمين لها 1561 متقدمًا يتضمنوا 1108 متقدمين من العاملين و453 متقدمًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.وأشار مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد إلى أن القرعة من المقرر إجرائها بالصالة المغطاة الجديدة بجوار مجمع الإسكواش على مدار يومين متتاليين تبدأ يوم الأحد 1511 الساعة 11 صباحًا، والمقرر أن تتضمن القرعة على 340 وحدة سكنية مخصصة للعاملين، يليها يوم الاثنين 1611 القرعة على 140 وحدة سكنية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، منوهًا على ضرورة تواجد المتقدمين للقرعة فى تمام الساعة 9 صباحًا في اليوم المخصص لهم ملتزمين بارتداء الكمامات ومرفق معهم صورة من بطاقة الرقم القومي.