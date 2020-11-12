معدل البطالة في جنوب إفريقيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 17 عامًا

ارتفع معدل البطالة في جنوب إفريقيا لأعلى مستوى منذ 17 عاما خلال الربع الثالث من العام.ويرجع ارتفاع معدل البطالة إلى تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما سمح لمزيد من الأشخاص بالبحث عن وظائف مما مكن من إحصاء عدد العاطلين.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات بجنوب إفريقيا القول، اليوم الخميس، إن معدل البطالة ارتفع من 23.3% إلى 30.8% خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي.وكان اقتصاديون بوكالة بلومبرج قد توقعوا أن يبلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث 31%.