وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن مخاطبته الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري لكرة القدم حول مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة يوم 27 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أنه سيتم تحديد الموقف بناء عليه سواء بحضور الجماهير من عدمه لمباراة النهائي في استاد القاهرة وذلك طبقا لمتطلبات وزارة الصحة، قائلا: «إن شاء يكون فيه جماهير».وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لأول مرة في التاريخ يتم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في مصر.وتابع: «أنا أحسد على هذا التجاوب لأول مرة في التاريخ يكون هناك نهائي بطولة دوري إفريقيا في مصر بين الأهلي والزمالك، كما أنه لأول مرة تحضر كل هذه الأسماء بهذا الثقل في هذه الندوة».وطالب الوزير بضرورة وجود ورش عمل، مؤكدا أنه لا توجد خصومة مع الإعلام لكن يجب أن تكون هناك ضوابط خاصة في ظل تأثر الشباب بالإعلام.