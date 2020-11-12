بعد غياب.. أميرة فتحي تعود بجلسة تصوير «المصاصات»

عادت الفنانة أميرة فتحي للظهور مجددا بعد اختفاء طوال الفترة الماضية منذ آخر أعمالها مسلسل "السرايا" مع مجدي كامل قبل 3 سنوات من خلال جلسة تصوير حديثة.وظهرت الفنانة خلال الجلسة بملابس كاجوال شبابية بألوان بسيطة وبخلفية بألوان زاهية بعدسة المصور أحمد قطان، وأمسكت في يديها الحلوى المفضلة للأطفال "مصاصات".و أميرة فتحي من مواليد 28 ديسمبر 1974، تخرجت في كلية السياحة والفنادق قسم إرشاد سياحي،بدأت حياتها كممثلة إعلانات وعارضة أزياء، نالت شهرة كبيرة في منتصف التسعينات عندما ظهرت كموديل في أغنية للمطرب "حكيم" بعنوان "افرض"، وتوالت أعمالها وكان من أشهرها "صعيدي في الجامعة الأمريكية".