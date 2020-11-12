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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسى يوافق على اتفاقيتين لتطوير مترو الأنفاق وتنمية قطاع الكهرباء

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو 2020.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020.

نُشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.

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