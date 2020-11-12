صحة كفر الشيخ تشن حملة على صالونات التجميل (صور)

شنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، حملات توعية على محلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوافيرات، بمراكز المحافظة، لمنع انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية.وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة بدأت فعاليتها من سبتمبر الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر، حيث تأتي استكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتستهدف القضاء على منع انتشار العدوي في صالونات التجميل.وأضافت أنه جرى المرور حتى الآن على 1592 صالون تجميل في مختلف أنحاء المحافظة، عن طريق فريق من المثقفين الصحيين، برئاسة الدكتور بكر عبد اللطيف مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، لتوعيتهم بالممارسات اليومية الخاطئة، التي تؤدي إلي انتشار الفيروسات، وكذا وضع ملصقات تتضمن ارشادات الحملة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.