«الهجرة»: «المصري الألماني» يدعم المشروعات الصغيرة في محافظات تصدير الهجرة

استعرض محمد شكري، مدير عام شؤون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، تجربة إطلاق المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج ليصبح الأول من نوعه في مصر في هذا المجال، ضمن نتائج مبادرة مراكب النجاة.جاء ذلك في إطار الاجتماع الموسع الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع نواب محافظي المنيا والغربية والفيوم والبحيرة، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، في إطار متابعة نتائج المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم ديسمبر 2019 وكلف بها وزارة الهجرة.وأكد مدير عام شؤون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، أن المركز يهدف للتثقيف والتدريب للشباب وفقًا لاحتياجات السوق الألماني، وإعادة الإدماج بدعم المشروعات الصغيرة في عدد من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.