ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 9 سفن.وذكرت هيئة الميناء- فى بيان اليوم الخميس- أن قطارين بحمولة إجمالية 2667 طن قمح غادرا متجهين إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ، كما غادرت 706 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 35540 طنا من البضائع العامة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 96051 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28082 طنا.وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمن 12357 طنا شملت 11557 طن يوريا و800 طن سوبر فوسفات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11072 طنا شملت 943 طن خشب زان و503 أطنان كربونات صودا و9626 طن ذرة. ‎