رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ.ش.أ
طباعة
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 9 سفن.

وذكرت هيئة الميناء- فى بيان اليوم الخميس- أن قطارين بحمولة إجمالية 2667 طن قمح غادرا متجهين إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ، كما غادرت 706 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 35540 طنا من البضائع العامة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 96051 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28082 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمن 12357 طنا شملت 11557 طن يوريا و800 طن سوبر فوسفات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11072 طنا شملت 943 طن خشب زان و503 أطنان كربونات صودا و9626 طن ذرة. ‎

موضوعات متعلقة

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

القصة الكاملة لإساءة يوسف هاني للنبي محمد والعقوبة المتوقعة بعد القبض عليه

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 12-11-2020

الصور

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

image description

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط (صور)

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

الأكثر قراءة

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

تفاصيل 14 دقيقة بين «بايدن» و«مون جيه-إن» لحل قضية الأسلحة النووية

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

بيع ألماسة وردية نادرة بمزاد في جنيف مقابل 26.6 مليون دولار

بعد «سبوتنيك V».. روسيا تعلن عن عقار جديد لعلاج كورونا

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 12-11-2020

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

الفنان على المنسى وفرقة «كردان» فى بيت السحيمى

«أين تذهب هذا المساء».. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

تغريد فياض تتعاقد مع المفكر العربي علي «كلونومانيا»

اليوم.. مناقشة «الأميرة والرجل من العامة» للكاتب محمد إبراهيم طه