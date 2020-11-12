«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لتنفيذ مبنى ملحق وسور بطيبة الجديدة

أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن طرح مناقصة للفئة السادسة للأعمال المباني المتكاملة وذلك لتنفيذ منبى ملحق والسور لمبنى القائم لكمين بداية الازدواج على الطريق الصحراوي الشرقي لمدينة طيبة الجديدة، لافتا أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد 299 قيمة الكراسة بمقر الجهاز.وأوضح «اتحاد المقاولين» أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأشار اتحاد المقاولين إلي أن جلسة الاستفسارات تعقد يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر الجاري، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر المقبل، لافتا أن سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.