«العربية للعلوم والتكنولوجيا» تستضيف مشروعا بحثيا لاسترداد تراث إفريقيا

تعاونت كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت إشراف الدكتورة مونيكا حنا، عميد الكلية، مع جامعتي أوكسفورد وجنوب إفريقيا وقطاع المتاحف بغانا وبالاشتراك مع مركز العلمين للإبداع باستضافة أول مشروع بحثي تحت عنوان "العمل على استرداد تراث أفريقيا"، بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.وقالت الدكتورة مونيكا حنا، في بيان، إن فكرة هذا المشروع تدور حول استعادة الآثار التي خرجت من إفريقيا في فترة الاستعمار حتى نحافظ على الحقوق الثقافية المصرية.وأشارت إلى أن المشروع بالأكاديمية سيقوم بدراسة التراث المصري الذي تم فقده تحت الاستعمار ودراسة الظروف السياسية والتاريخية التي خرجت بها من مصر وطرق الاستعادة المختلفة القانونية والسياسية، ويقام هذا المشروع لمدة ثلاثة سنوات ونصف ابتداء من يوليو 2020.وأضافت أن الطلاب سيقومون بعمل قوائم وحصر للقطع الأثرية التي من حق مصر أن تستردها، مضيفة أن متحف أوكسفورد هو أول متحف سيرد الآثار لمصر.من جهتها، قالت الدكتورة نشوى البنداري، عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع سيساعد على ربط التخصصات ببعض والمزج بين العلوم والآداب وسيساعد الطلاب على الإطلاع على مجالات مختلفة، حيث أنه يتضمن مشاركة طلاب من تخصصات الآثار والتراث الحضاري، والعلوم السياسية والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.