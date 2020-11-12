الأوقاف: ندعم جهود الدولة فى محاربة الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، أن الوزارة عملت على دعم جهود الدولة في محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث تضمنت عددًا من خطب الجمعة، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والحث على العمل والانتماء للوطن وعدم المخاطرة بالنفس وتعريضها للتهلكة.جاء ذلك في إطار الاجتماع الموسع الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بنواب محافظي المنيا والغربية والفيوم والبحيرة، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، في إطار متابعة نتائج المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم ديسمبر 2019، وكلف بها سيادته وزارة الهجرة.وأوضح "فهمي" أن الوزارة عملت بالاشتراك مع الكنيسة والمجلس القومي للمرأة على توضيح رأي الدين في الظاهرة خلال حملات طرق الأبواب، موضحًا أنه سيتم تكثيف الحديث عن مخاطر الظاهرة بالبرامج الإذاعية والتليفزيونية، وخلال دورات تدريب الأئمة، والتي تعقد مرتين شهريًا بحضور 200 خطيب.