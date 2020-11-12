دير مارجرجس يواصل نهضاته الروحية

يواصل دير مارجرجس بالمحروسة بمحافظة قنا، نهضات مارجرجس الروماني، والذي تستمر لمدة 15 يومًا متتالية.وتبدأ الاحتفالات بعشية تطييب رفات مارجرجس الروماني، بيد الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، إلى جانب مشاركة عدد من الكهنة.وقال الدير في بيان له، "آخر موعد لتواجد الأفراد داخل الدير في الحادية عشرة مساءً، على أن تغلق أبواب الدير الخارجية، بالإضافة إلى أن الحضور بالقداسات والعشيات مسموح إلى أن تمتلئ الكنيسة بالشروط الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي".