250 مليون جنيه لتنفيذ «مراكب النجاة» في 70 قرية

اجتمعت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بنواب محافظي المنيا والغربية والفيوم والبحيرة، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة تنفيذ مبادرة مراكب النجاة.وأوضحت وزيرة الهجرة، في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة ما تم تحقيقه منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، في إطار حرص الوزارة على تقييم الأعمال بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع، تنفيذًا لخطط الدولة للتنمية المستدامة 2020، والبحث عن البدائل الآمنة.وأكدت الوزيرة أن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل مبادرة مراكب النجاة، ارتكزت على جهود توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قامت بتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم أبرز فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" التي بدأت بإجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات هي الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا، تضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وفي هذا الصدد تم عقد مجموعة من اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات وبلغ عددهم 20 ألف فرد، إضافة لزيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات بهدف دعم أصحاب الحرف بها، وتم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع، بالإضافة للمشاركة في افتتاح مركز تدريب وتأهيل الشباب بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الذي أنشأته وزارة القوى العاملة مع منظمة الهجرة الدولية بهدف تدريب الشباب، كما تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.