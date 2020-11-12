11 ألفًا و57 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، أن بلاده سجلت 11 ألفا و57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال ستيبانوف، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" المحلية، إن من بين المصابين الجدد كان هناك 428 طفلًا و564 من العاملين في القطاع الصحي، كما أن البلاد سجلت أيضا 198 حالة وفاة من جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تعافى 6235 شخصًا.وقال ستيبانوف إن 1509 مرضى تم نقلهم إلى المستشفى، وتم إجراء 77149 اختبارًا معمليًا على مدار الليلة الماضية للكشف عن كورونا، فيما تم تسجيل أكبر عدد من الحالات المؤكدة في العاصمة كييف بنحو 931 حالة جديدة.وأكد وزير الصحة الأوكراني أن بلاده سجلت 500 ألف و865 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منذ ظهوره على أراضيها، من بينهم 227 ألفًا و694 شخصًا تماثلوا للشفاء التام.