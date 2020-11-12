صرف 462 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة فى بنى سويف

قال محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، إن المديرية قامت بالتفتيش على 537 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري، وشنت أيضا حملات على 257 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 7 آلاف جنيه لعاملين، فضلًا عن تسجيل 137 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ916 عاملًا من المسجلين بإجمالي مبلغ 462 ألفا و500 جنيه.