شرطة هولندا تجري تحقيقًا بعد سماع أعيرة نارية بالسفارة السعودية

أفادت وكالة رويترز بوقوع إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا فجر اليوم الخميس، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.وأضافت الشرطة أن عدة أعيرة نارية أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل.ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.