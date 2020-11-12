«سينرجي» تحيي ذكرى الفنان محمود عبدالعزيز

أحيت شركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبدالعزيز، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتبت الصفحة الرسمية للشركة: "زي النهاردة رحل عنا الساحر، غول التمثيل النجم الخالد في الذاكرة محمود عبدالعزيز رحمة الله عليه، هيفضل دايما موجود وسطنا بكل أعماله اللي مستحيل تتنسي".ونشرت الصفحة "بوستر" تم تصميمه من مجموعة من شخصيات الفنان الراحل، منها شخصيته في مسلسل جبل الحلال، ورأفت الهجان، وفيلم الكيت كات، وغيرها من الأعمال.