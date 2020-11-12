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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

142 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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واصلت الولايات المتحدة تسجيل زيادات قياسية هائلة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، مع تفاقم التفشي في شمال شرق البلاد علاوة على ضغوط الجائحة في الغرب الأوسط بالفعل.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت 142 ألف و279 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وأعلى من 100 ألف إصابة لليوم الثامن على التوالي، وزاد عدد الوفيات 1464.

كان أندرو كومو، حاكم نيويورك، أحدث مسؤول يفرض جولة جديدة من قيود التباعد الاجتماعي أمس الأربعاء، في محاولة لحماية الولاية التي كانت مركز تفشي الجائحة في الولايات المتحدة في مراحلها الأولى.

وسجلت الولايات المتحدة إجمالا حوالي 10.4 مليون إصابة بالفيروس و241 ألفا و809 حالات وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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