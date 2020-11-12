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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 12-11-2020

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس .

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس معتدل ايضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش".

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 28

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