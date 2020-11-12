تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 12-11-2020

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس .كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس معتدل ايضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش".ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 24درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 22درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 21درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 26درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 09 والعظمى 20درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 27درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 27درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 28درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 29درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 28درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 29درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 28درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 28