أستراليا تفتح تحقيقًا بشبهة ارتكاب جنودها جرائم حرب بأفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، تعيين مدّعٍ عام خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان، مشدّدًا على ضرورة التزام العسكريين جميعًا، ماضيًا وحاضرًا، بالمعايير المفروضة.وقال موريسون، خلال مؤتمر صحفي، إنّ "الرجال والنساء العاملين في قواتنا المسلّحة، ماضيًا وحاضرًا، يشاطرون الشعب الأسترالي توقّعاته من قواتنا المسلّحة وتطلّعاته إليها وكيف يجسّدونها في سلوكهم".وأضاف: "هذا يتطلب منّا التعامل مع الحقائق الصادقة والوحشية، حيث من المحتمل أن لا يكون قد تمّ الالتزام بالتوقّعات والمعايير".