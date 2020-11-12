حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 12 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: يشهد هذا اليوم تواصلًا ممتازًا وتمريرًا لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابية.عاطفيًا: التحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصًا أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك.صحيًا: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.