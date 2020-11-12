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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقرير: استقالة مدير الاتصالات لرئيس الوزراء البريطانى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء الأربعاء أن "لي كين"، مدير الاتصالات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استقال وسيترك منصبه بنهاية العام.

وقال كين في بيان استقالته: "بعد تفكير متأن قدمت استقالتي هذا المساء بصفتي مدير الاتصالات لدى مقر الحكومة وسأترك المنصب في نهاية العام".

وأضاف أنه "لشرف كبير أن يطلب مني أن أشغل منصب رئيس موظفي رئيس الوزراء".

وبحسب (بي بي سي)، فقد أغضب عرض منصب رئيس الموظفين على كين، البعض في دائرة رئيس الوزراء الداخلية.

وسيغادر كين على الرغم من أنه عُرض عليه منصب رئيس الموظفين. وبحسب (بي بي سي) فإن المتحدث الحالي باسم الحكومة، جيمس سلاك، سيحل محل كين في إدارة شؤون الاتصالات.

وشكر جونسون كين ووصفه بأنه:حليف وصديق حقيقي".

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