البرازيل تسجل 544 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و748 ألفا و375، فيما زاد عدد الوفيات 544 حالة إلى 163373.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "تي في كالتورا" البرازيلية أن الحدث الخطير الذي دفع منظمة الصحة البرازيلية لتعليق تجارب لقاح كورونا الذي طورته شركة Sinovac الصينية، كان انتحار متطوع خضع للقاح.وقالت القناة "إنها اطلعت على تقرير الطبيب الشرعي للمنتحر، وأن التقرير يؤكد انتحاره".وكانت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية "Anvisa" قد علقت التجارب على لقاح "Coronavac" المضاد لفيروس كورونا، الذي طوره المختبر الصيني Sinovac، بسبب ما وصفته بـ"حادث جدي" وقع.