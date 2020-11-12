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عالم

مسؤول سورى يحث المجتمع الدولى على تسهيل عودة اللاجئين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:40 ص
أيمن سوسان
أيمن سوسان
وكالات
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حث معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، المجتمع الدولي على وقف وضع العراقيل في وجه عودة اللاجئين السوريين.

وقال سوسان، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين بالعاصمة دمشق، إن رسالة الحكومة السورية إلى المجتمع الدولي هي الكف عن وضع عراقيل في وجه عودة اللاجئين لأسباب سياسية.

وشدد المسؤول السوري على استعداد الحكومة السورية لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين.

وأوضح سوسان أن "الحكومة السورية اتخذت العديد من الخطوات، وستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين وتوفير ما يلزم لضمان ظروف معيشية كريمة لهم في سوريا".

من جانبه، أعرب محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، عن أمله بأن يخرج المؤتمر بنتائج ملموسة.

وقال إبراهيم "نأمل اليوم أن يحقق هذا المؤتمر نتائج ملموسة، ونأمل في رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتمكين الحكومة من تنفيذ العديد من المشاريع للمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى البلاد".

وانطلقت صباح أمس الأربعاء، في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، بمشاركة عربية وأجنبية.

وتتضمن أعمال المؤتمر، الذي يستمر يومين، عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا، وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم، إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم، وفق الإعلام الرسمي السوري.

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