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منوعات

إسبانيا تقيّد دخول الأجانب اعتبارًا من 23 نوفمبر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:08 ص
إسبانيا تقيّد دخول
إسبانيا تقيّد دخول الأجانب
وكالات
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أعلنت السلطات الإسبانية فرض بعض القيود على دخول الأجانب للبلاد، اعتبارا من 23 نوفمبر الجاري، وخاصة القادمين من بلدان ذات مستويات عالية للإصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن كل مسافر قادم من بلد فيه نسبة انتشار عالية للفيروس، سيتعين عليه تقديم نتائج سلبية مؤكدة لاختبار فيروس كورونا الذي يجب أن يخضع له في فترة لا تزيد عن 72 ساعة قبل تاريخ قدومه، وسيتم فحص كل مسافر قادم لإسبانيا وقياس درجة حرارته، وإخضاعه لاختبار فيروس كورونا في المطار في حال الاشتباه بإصابته بالفيروس.

وقامت إسبانيا بتصنيف كل الدول إلى فئات بناء على عدد الإصابات في كل 100 ألف من السكان خلال الأيام الـ14 الأخيرة في كل دولة.

وستسمح أو سترفض السلطات الإسبانية دخول أراضي المملكة تبعا لتلك الإحصاءات وستطبق معايير مختلفة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والدول من خارجه.

يذكر أن إسبانيا سجلت أكثر من 1.44 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء، وبلغت حصيلة الوفيات فيها أكثر من 40 ألف حالة.

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