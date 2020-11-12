ولاية جورجيا: لا مؤشر على مخالفات كبيرة فى فرز الأصوات

أكد مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأمريكية، أنه لم يتم رصد أي تلاعب واسع النطاق في إحصاء الأصوات بالولاية، حيث يتقدم الديمقراطي جو بايدن بفارق 14 ألف صوت على الرئيس دونالد ترامب.وقال سكرتير الولاية براد رافينسبيرغر، في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية، إنه "أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق متقارب جدا، لكنه يعتقد أن الأصوات أحصيت حتى الآن بدقة".وأضاف: "يتقدم بايدن حتى الآن بهامش 0.3% مع فرز كل الأصوات تقريبا".وردا على سؤال حول التلاعب بالأصوات، قال: "لدينا تحقيقات جارية، لكننا لم نلحظ شيئا واسع النطاق".وتابع: "لا يوجد حتى الآن دليل على أي فوارق كبيرة بما يكفي لقلب تقدم بايدن".وسيجري إعادة فرز الأصوات في جورجيا في الوقت الذي مضى فيه الرئيس الجمهوري ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة قدما في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.