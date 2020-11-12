تفاصيل جديدة فى واقعة السيدة صاحبة فيديو الطرد

شهدت محافظة الشرقية حالة من الغضب والاستياء بعد تداول فيديو لسيدة مشلولة، طردها ابنها من منزلها، حيث ظهرت تزحف على السلالم وهى تبكى.وقال محمد كمال الدين حجاج، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنه بعد تشكيل لجنة لبيان تفاصيل الحالة، توصلت الأجهزة الأمنية لنجلها وتم القبض عليه، وبالتحقيق معه تبين أن الفيديو المتداول تم تصويره من حوالي 8 أشهر في قرية أبو نجم التابعة للعباسة دائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.وأضاف "حجاج"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن السيدة صاحبة الواقعة هي الحاجة فكرية مصطفى البهواشي، مع ابنها سعيد غنيم عبد الحميد، ونظرًا لخلافات حديثة بين الابن واخته قامت الابنة بنشر الفيديو، وعلى الفور تم استدعاء الابن إلى مركز شرطة أبو حماد للتحقيق فى ما نُشر بالفيديو.وأوضح أنه بحضور عمدة القرية، تواجدت السيدة أمام مركز الشرطة تبكى على نجلها، وترغب فى إخراجه، موضحة أنه ساعدها مسبقا فى أداء العمرة عدة مرات وتحج بيت الله الحرام مرة، وأنه ينفق عليها ويراعيها، وجارٍ اتخاذ اللازم بمركز الشرطة.