أمريكا تهدد الصين بعقوبات جديدة بسبب هونج كونج

اتهم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، الصين بانتهاك الالتزامات الدولية تجاه هونج كونج، ووعد بفرض عقوبات جديدة.وقال أوبراين، في بيان، "إن إجراءات بكين الأخيرة بإزالة المشرعين المؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي لهونج كونج لا تترك مجالا للشك في أن الحزب الشيوعي الصيني قد انتهك علانية التزاماته الدولية بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك ووعوده لشعب هونج كونج، بما في ذلك ما يتوافق مع القانون الأساسي".وأشار أوبراين، إلى أن "مبدأ دولة واحدة ونظامان" هو الآن مجرد ورقة توت كبيرة تغطي توسع ديكتاتورية الحزب الواحد، الحزب الشيوعي الصيني في هونج كونج.وتابع: "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة إمكانياتها للبحث عن المسؤولين في قمع الحريات في هونج كونج ومعاقبتهم".يشار إلى أن هونج كونج تمتعت منذ فترة طويلة باستقلالية كبيرة عن الصين، لأنها تخضع للحكم بموجب سياسة "دولة واحدة ونظامان'' المعمول به منذ أن عادت المدينة إلى الحكم الصيني في عام 1997.