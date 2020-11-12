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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطاقة الذرية» تطلب من إيران توضيحات بشأن موقع نووى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:37 ص
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالات
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طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات حول موقع نووي أثار لديها شبهات، معتبرة أنّ المعلومات التي تلقتها بشأنه من طهران "تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية"، وذلك وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وكانت طهران أبدت، بعد أشهر من التمنّع، تعاونًا مع الوكالة من خلال السماح لمفتشيها في سبتمبر بالوصول إلى موقعين يشتبه في أنهما شهدا في الماضي أنشطة نووية غير مصرّح عنها.

ولم تتوفر بعد نتائج التحليلات حول الموقعين اللذين أخذت منهما عينات في سبتمبر، لكن موقعًا ثالثًا يثير تساؤلات، وهو الذي أشارت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من تقديم السلطات الإيرانية بعض المعلومات حول الموقع "أبلغت الوكالة إيران أنها لا زالت تعتبر أنّ الردّ الإيراني يفتقر للمصداقية من الناحية التقنية".

وأعربت وكالة الأمم المتحدة عن أسفها "للوقت الضائع"، مطالبة "بتفسيرات كاملة وسريعة من إيران بشأن وجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ (ناتجة عن أنشطة بشرية) في موقع غير معلن".

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