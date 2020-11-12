القضاء البريطاني يتّهم ممرضة بقتل ثمانية رضّع

أعلنت شرطة تشيستر الإنجليزية الخميس أنّها اعتقلت ممرّضة ووجّهت إليها اتهامات بقتل ثمانية رضّع ومحاولة قتل عشرة آخرين خلال العامين 2015 و2016 أثناء عملها في مستشفى في المدينة الواقعة في غرب إنجلترا.وقالت الشرطة في بيان إنّ الممرضة لوسي ليتبي (30 عامًا) التي اعتقلتها مرّتين في السابق لكن أفرجت عنها لعدم كفاية الأدلّة ضدّها، "اعتقلت مجدّدًا الثلاثاء ومنذ ذلك الحين تم اتّهامها" بارتكاب ثماني جرائم قتل و10 محاولات قتل حدثت "خلال الفترة من يونيو 2015 ولغاية يونيو 2016" في قسم الأطفال الحديثي الولادة بمستشفى تشيستر، مشيرة إلى أنّ المتّهمة ستمثل أمام القضاء الخميس.