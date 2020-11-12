تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات.وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 39 اصابة في الخرطوم، و11 حالة في الجزيرة (وسط السودان).وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 14 ألفا و205 حالات، بينها 1116 وفاة، و9492 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.