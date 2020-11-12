عرض فيلم افتتاح مهرجان الإسكندرية «قابل للكسر»

نظم أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب)، برئاسة الدكتور محمد رفيق، مساء اليوم الأربعاء، عرضًا خاصًا لفيلم افتتاح الدورة ٣٦ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط "قابل للكسر"، للمخرج أحمد رشوان، بحضور نخبة من النقاد والسينمائيين، وذلك بمقر الأتيليه وسط الإسكندرية.وقال الناقد سامي حلمي إن الفيلم يتناول العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المصري، وتدور أحداثه حول فتاة تستعد للهجرة إلى كندا، تحب شابًا وتخفي مشاعرها في إطار الصداقة، وتواجه تحديات ومشاعر متضاربة ما بين الخوف والغضب والانفعال والحب.وأضاف "حلمي"، خلال ندوة أقيمت عقب عرض الفيلم، أن الفيلم يعتمد على بساطة الحوار الذي ينقل العديد من التساؤلات، مشيرا إلى أن اختيار الموسيقى التصويرية بشكل مناسب جعلها جزءًا من البناء الدرامي للفيلم.فيلم "قابل للكسر" بطولة حنان مطاوع، ورانيا شاهين، وخالد خطاب، ومحمد الموجي، وناجي شحاته، وعمرو جمال.