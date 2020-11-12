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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

71 وفاة جديدة بكورونا فى موسكو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:41 ص
كورونا فى موسكو
كورونا فى موسكو
وكالات
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، اليوم، أن العاصمة الروسية سجلت 71 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7573.

وانخفض المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة بشكل طفيف الأربعاء مقارنة بأمس، حيث تم تسجيل 73 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 485 ألف حالة من أصل مليون و837 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في 10 نوفمبر عن تشديد القيود في العاصمة بعد تخفيفها لمنع انتشار الفيروس، حيث تستمر أعداد المصابين الجدد بالارتفاع منذ سبتمبر الماضي.

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