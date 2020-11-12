ننشر أول فيديو لـ«سيدة الطرد» بعد القبض على نجلها

حصلت «الدستور» على فيديو تم تصويره منذ قليل، للسيدة التي تم تداول فيديو خاص بها يطردها نجلها وتزحف على سلم المنزل، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الجتماعي، واشتعال حالة غضب بين الرواد.وظهرت السيدة في الفيديو من أمام مركز شرطة أبو حماد، تبكي في انتظار نجلها الذي ألقت الشرطة القبض عليه، وتؤكد أن الواقعة كان ورائها تفاصيل أخرى لم يتم سردها في الفيديو.و كانت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، قد شكلت لجنة، بعد تداول مقطع الفيديو الخاص بسيدة مسنة، طردها ابنها من المنزل، وتزحف على سلالم المنزل، وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل السيدة المذكورة.