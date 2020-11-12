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منوعات

بعد «سبوتنيك V».. روسيا تعلن عن عقار جديد لعلاج كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:27 ص
علاج كورونا
علاج كورونا
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أعلن مدير مركز «جاماليا» الروسي لأبحاث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينتسبورج، أن مؤسسته قد استنبطت عقارًا جديدًا لعلاج مرض «كوفيد-19»، يعتمد على الأجسام المضادة.

وأضاف «جينتسبورج»، في كلمة خلال جلسة لنادي الأعمال اليهودي Solomon.help: «يمكننا تخليق هذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حاولنا كثيرًا على مدى تسعة أشهر إقناع وزارة الصحة بتخصيص بعض المال لذلك، قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدؤوا برصد المال لنا.. لقد ابتكر فريقنا هذا الدواء، وصار في حوزتنا».

وأعرب ألكسندر جينتسبورج عن أمله بأن يتم تسجيل هذ الدواء بعد حوالي عام.

جدير بالذكر، أن مركز «جاماليا» كان أول مركز علمي في العالم يبتكر لقاحًا ضد كورونا اعتمدته وزارة الصحة الروسية.

وباشرت وزارة الصحة بتطعيم الشرائح الأكثر عرضة للمرض بلقاح «سبوتنيك V»، على أن يبدأ التلقيح الجماعي في البلاد في غضون أسبوعين حسب المصادر الرسمية.

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