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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكى يخصص مكافأة مالية ضخمة للإبلاغ عن أى تزوير فى الانتخابات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:06 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
وكالات
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أعلن دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس الأمريكية استعداده لتخصيص مليون دولار من حسابه الانتخابي لتشجيع المواطنين على فضح تزوير الانتخابات في أي مكان في البلاد.

وأضاف «باتريك»، في حديث نقلته قناة «سي بي اس نيوز»: «أي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى توقيف وإدانة بتهمة تزوير قوائم الناخبين سيحصل على 25 ألف دولار على الأقل».

ويرى «باتريك» أنه بهذه الطريقة يدعم جهود الرئيس دونالد ترامب، وهو أمر مهم للحفاظ على الديمقراطية في الولايات المتحدة واستعادة الثقة في الانتخابات المستقبلية.

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