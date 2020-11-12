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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
تدمير طائرة مسيرة
تدمير طائرة مسيرة
عبير سليم
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أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، صباح اليوم، أن قواته اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إلى أن قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف، قامت باعتراض وإسقاط طائرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية.

وأعلن التحالف، في وقت سابق، عن اعترض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن.

وقال المالكي، إن "قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء، محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف، أنه "تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وشدد المالكي، على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

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