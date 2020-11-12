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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس: 2134 إصابة بكورونا فى المدارس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
كورونا فى المدارس
كورونا فى المدارس
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أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالمدارس، بلغ 2134 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية، أن الإصابات توزعت بين 886 حالة في صفوف التلاميذ، و997 حالة بين المدرسين، و197 إصابة بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة بين العمال.

وأوضح البيان أن الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة طالت 1034 مؤسسة تربوية أي بنسبة 16.91 بالمائة من إجمالي المؤسسات.

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