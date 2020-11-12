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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

6 رسائل لخادم الحرمين للدول العربية خلال الخطاب السنوى للشور السعودى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
ياسمين محمود
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جدد خادم الحرمين الشريفين، خلال خطابه السنوي الافتراضي أمام مجلس الشوري مساء الأربعاء، علي دعمه الكامل للدول العربية الصديقة في مكافحة الإرهاب مشددًا علي أهمية ضمان سلامة المنقطة العربية.

- التأكيد علي الحل السلمي في سوريا:
أكد الملك سلمان، إن المملكة العربية السعودية، تؤيد الحل السلمي في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن 2245 ومسار جنيف 1.

- دعم محادثات جوبا للسلام لإنجاح المرحلة الانتقالية بالسودان:
كما جدد العاهل السعودي دعمها الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية، مششدًا على أهمية الوصول إلى سلام شامل يضمن أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.

وأشار الملك سلمان إلى إن المملكة العربية السعودية تحرص على التفاعل البناء مع المجتمع الدولي بالتزامها بميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المنضمة إليها، وانطلاقًا من هذه المبادئ فإن المملكة تؤكد على عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه من يتبنى سياسية التدخل في الشؤون الداخلية للغير".


- ضرورة اتخاذ موقف ضدد إيران:
وطالب العاهل السعودي، علي ضرورة اتخاذ موقف حازم "يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية"، مؤكدًا إدانة المملكة للمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني بانتهاكها القوانين الدولية والقواعد العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية باتجاه المدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.

- دعم المملكة للشعب اليمني:
وأكد العاهل السعودي أن المملكة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وأيضًا مواصلة الدعم للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة اليمنية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية.

- إقامة دولة فلسطين:
كما أكد خادم الحرمين علي حرص المملكة علي استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أننا نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.

- دعم العراق لإنهاء الحروب:
واكد العاهل السعودي، إن المملكة السعودية، تقف مع العراق وشعبه وتعمل جاهدة على تجنيبه مآسي الاقتتال وكافة أشكال الحروب والإرهاب.

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