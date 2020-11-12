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محافظات

الفقى: الأمريكان يلعبون بورقة حقوق الإنسان لاتخاذها كفزاعة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:23 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
هبه عويضه
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن السياسة الأمريكية لن تتغير تغيرًا جذريًا في فترة حكم جو بايدن، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية ثابتة، ولكن التغيير يكون طريقة تنفيذها من رئيس لآخر.

ودلل الفقي على ذلك بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل، قائلا: "إن كل الحكومات الأمريكية داعمة لإسرائيل فكل المسئولين الأمريكيين يتسابقون في دعم الكيان الصهيوني".

وأوضح الفقي، في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مشروع صفقة القرن قد يتراجع بالشكل الذي كان يحدده ترامب، فالأسلوب الذي انتهجه ترامب في موضوع صفقة القرن قد لا يستمر خلال فترة حكم بايدن.

وأضاف أن ملف حقوق الإنسان سيأخذ جزءًا كبيرًا من اهتمام الرئيس الأمريكي الجديد، لافتًا إلى أن الأمريكان يلعبون بورقة حقوق الإنسان لاتخاذها كفزاعة وليست من منطلق أخلاقي.

وتابع: "أمريكا تراجع دورها في الشرق الأوسط ولا أظن أنها ستتورط في تدخلات كبيرة في المنطقة وترامب كان يتعامل مع العرب بتعال وينظر لهم نظرة دونية وأظن أن بايدن سيبني على ذلك".

وتطرق مدير مكتبة الإسكندرية، إلى الحديث عن العلاقة المصرية الأمريكية بقوله: "بالتأكيد علاقة بايدن بالرئيس السيسي لن تكون كما كانت مع ترامب وما يهمنا في التعامل مع أمريكا هو موقفها من ملف سد النهضة والتعامل مع الإخوان المسلمين".

وأشار إلى أن بايدن سيركز في فترة حكمه على ملف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وسيكون من الرؤساء القلائل الذين يولون هذا الملف اهتماما كبيرا، على العكس من ترامب الذي كان يتعامل بعقلية رجال الأعمال وليس السياسيين.

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