حصول الشاعر أحمد عايد على إجازة فى خط الرقعة (صور)

حصل الشاعر والخطاط أحمد عايد على إجازة خط الرقعة من مؤسسة الحلقة التابعة لجمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية.وصرح أحمد عايد، بأن الإجازة في الخط من موروثات الفن العربي، وتعود - كما يزعم بعضهم- إلى الإمام علي رضي الله عنه، وتعد الإجازة هي المرحلة الأخيرة في علاقة الطالب بأستاذه، فهي شهادة من الأستاذ لتلميذه أنه أتقن أصول الخط المجاز فيه.يشير «عايد» إلى أنه درس خط الرقعة على يد الأستاذ المصري حسانين مختار، في مؤسسة الحلقة بالمقطم- التابعة لجمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية.ضم الاحتفال الدفعة الأولى من طلبة المركز.، وحضره رئيس الجمعية دكتور سمير نصيروف.