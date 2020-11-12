وزيرة الثقافة تشهد فعاليات الليلة المحمدية ليلة على مسرح البالون (صور)

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعاليات الليلة المحمدية الأولى تحت عنوان "في صحبة الهادي الأمين" على مسرح البالون، والتي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، والتي تستمر خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري، وذلك في حضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.وقالت "عبدالدايم"، إن الفن رسالة كونية تُجسد كل معاني الإنسانية التي نسعى لترويجها ونستهدف ممارستها على الصعيد المجتمعي، وبما يكفل نشر مفاهيم السلام والتعايش بين كافة الأطياف البشرية قاطبة، وأضافت بأن قيمة الفنون تكمن في قدرتها على إحداث التوازن الوجداني المطلوب للحد من تبني أية أفكار متطرفة وهدامة لمجتمعاتنا، لذا نسعى جاهدين لاستثمارها كأداة فاعلة لبناء الشخصية الوطنية القادرة على تحمل مسئوليات البناء والتنمية المستدامة لبلادنا وصنع مستقبل واعد لأبناءنا.ووجهت الشكر للمخرج الكبير جمال عبد الحمير وجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية وظهور فنانيها بالمستوى الإبداعي اللائق بأهمية سيرة النبي المختار واقتفاء عظيم أثره في نشر معاني السلام والتعايش بين الجميع، مستشرفة المزيد من النجاح والتألق لفريق العمل في إحداث ما ننشده من تأثيرات على وجدان المتلقي.وقد تضمنت الأمسية العديد من الأغاني والأشعار الدينية، التي قدمها وأداها كوكبة من الفنانين والمنشدين منهم "أشرف عبد الغفور، مديحة حمدي، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامي مغاوري"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد زياد الشرنوبي.وكانت البطولة الغنائية للمطربين " حنان ماضي، هدى عمار، وائل الفشني"، وقد تضمن برنامج الليلة المحمدية باقة متميزة من الأغاني الدينية في حب النبي الأمين وأصحابه، منها "طلع البدر علينا، لما النبي حمل الرسالة، أبو بكر قال، لما النبي دعا ربنا، حمزة، يا بلال، ابن الوليد، رسول السلام، ميلاد نبينا، مداحين النبي، مين قدها، حبيب الله"، وذلك بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول.يشار إلى أن الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرحيًا وتليفزيونيًا المخرج الكبير جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، كتابة الأغاني صفوت زينهم، مخرج منفذ هاني عبد الهادي، تصميم أستعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، وينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.