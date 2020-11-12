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عالم

الملك سلمان: قدمنا مبادرات حكومية لتخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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قال العاهل السعودي الملك سلمان، إن الرياض تمكنت من تقليل الأثر الاقتصادي والصحي لأزمة كورونا على المملكة.

وقال العاهل السعودي، خلال اتصال مرئي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: "لقد أثمرت جهود بلادكم في التصدي المبكر للحد من آثار الجائحة، وهو ما ساهم في تدني انتشار العدوى وانخفاض أعداد الحالات الحرجة".

وأضاف العاهل السعودي إنه "في سبيل تخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، سارعت المملكة لتقديم مبادرات حكومية للقطاع الخاص، وخصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

ولفت إلى أن المبادرات "شملت أكثر من (218) مليار ريال، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ ( 47 ) مليار ريال".

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة سعت لتخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والقطاع الخاص، من خلال سرعة تجاوب الدولة ورصد أكثر من 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص؛ وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتابع: "لقد سعينا من خلال إدارة الجائحة إلى استمرار الأعمال وموازنة الأثر الاقتصادي والصحي والاجتماعي، وسنواصل التقييم المستمر، حتى انتهاء الجائحة".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 394 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 351 ألفا و849 حالة؛ من بينها 7 آلاف و557 حالة نشطة ما تزال تتلقى الرعاية الطبية.

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