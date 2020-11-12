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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إستقبل الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، امس الأربعاء، لجان المتابعة عقب عودتهم من رحلتهم بالأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية.

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يستقبل لجان المتابعة العائدة من الفرافرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
استقبال لجان المتابعة
استقبال لجان المتابعة العائدة من الفرافرة
محمد مهدي
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استقبل الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أمس الأربعاء، لجان المتابعة عقب عودتهم من رحلتهم بالأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية.

وأكد وكيل التعليم أن الرحلة استغرقت يومين، حيث تمت زيارة العديد من المدارس التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية وخاصة بالقرى النائية؛ لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى لرفع كفاءة العمل والارتقاء به.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الإطلاع على جميع التقارير المقدمة من لجان المتابعة وبحث جميع السلبيات ووضع حلول عاجلة لأى معوقات قد تعرقل سير منظومة العمل.

وتضمنت رحلة الأتوبيس الطائر المتابعة التنسيقية والمتابعة الفنية والتوجيه المالى والإدارى، وعددًا من موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص الشكر والتقدير لجميع فريق العمل لمجهودهم المبذول من أجل للنهوض بالعمل والارتقاء به وتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.
استقبال لجان المتابعة العائدة من الفرافرة
استقبال لجان المتابعة العائدة من الفرافرة
استقبال لجان المتابعة العائدة من الفرافرة
استقبال لجان المتابعة العائدة من الفرافرة
استقبال لجان المتابعة العائدة من الفرافرة
استقبال لجان المتابعة العائدة من الفرافرة

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