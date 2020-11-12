الملك سلمان: ندعم محادثات جوبا للسلام لإنجاح المرحلة الانتقالية بالسودان

قال العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الخميس، إن المملكة بصفتها رئيسا لمجموعة أصدقاء السودان تؤكد على أهمية دعم السودان، مؤكداص على الدعم السياسي الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية، كما شدد على أهمية الوصول إلى سلام شامل يضمن أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.كما أكد الملك سلمان خلال خطاب سنوي افتراضي أمام مجلس الشورى، أن المملكة العربية السعودية تحرص على التفاعل البناء مع المجتمع الدولي بالتزامها بميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المنضمة إليها، وانطلاقًا من هذه المبادئ فإن المملكة تؤكد على عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه من يتبنى سياسية التدخل في الشؤون الداخلية للغير.واضاف العاهل السعودي، أن المملكة تشجب جميع أشكال العنف والوسائل المخلة بالأمن والسلم الدوليين، وترفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وتنبذ الإرهاب والفكر المتطرف وتحارب تمويله، وتدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.