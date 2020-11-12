ورشة عمل حول «تشخيص أمراض الدواجن» بجامعة الوادى الجديد

شاركت كليه الطب البيطري جامعة الوادي الجديد في ورشة العمل التي نظمها معهد بحوث صحه الحيوان بالداخلة لخريجي كليه الطب البيطري تحت عنوان «تشخيص أمراض الدواجن»، وذلك بحضور الدكتورة سامية عبد النبي مدير معهد صحة الحيوان بالداخلة، والأستاذ الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد، والدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.وقال الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطرى بالوادي الجديد، إن مشاركة كلية الطب البيطري في ورشة العمل بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد لمشاركة الجامعة في ورش العمل التي من شأنها تخدم المجتمع والبيئة.وأضاف عميد كلية الطب البيطري، أن ورشة العمل تهدف إلى رفع كفاءه الخريجين، ومن منطلق التعليم المستمر الذي تتبعه جامعة الوادي الجديد مع الخريجين لخلق فرص عمل لخريجي كلية الطب البيطري وإكسابهم المهارات والمعلومات عن الثروة الداجنة، وكيفية تشخيص الأمراض التي تصيبها، وإيجاد الحلول لها من أجل النهوض بالثروة الداجنة.