وزير الرياضة: محمد صلاح نموذج لشباب مصر يحتذى به

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، أصبح رمزًا ونموذجا للشباب المصري يحتذي به، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو اكتشاف المزيد من المواهب المصرية وتصديرها للخارج دعمًا للمنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف.وشهد وزير الشباب والرياضة مساء الأربعاء، حفل اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنحه جائزة "الملهم" (The inspirer Award)، وهي جائزة مقدمة من اتحاد الكرة للنجم المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.وحضر الحفل، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأعضاء الاتحاد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية، وعدد من المهتمين بكرة القدم والشخصيات العامة والإعلامية والصحفية.واحتفى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التي حققها ولا يزال يحققها محمد صلاح مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية في البريميرليج.وأعرب وزير الرياضة، خلال الحفل، عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهاز المنتخب الوطني وجميع اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة.من جانبه، أبدى محمد صلاح سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من اتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا شكره للوزير لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية القادمة.ووجه صلاح رسالة لجمهور القطبين قبيل المباراة المرتقبة بينهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا مفادها ضرورة نبذ التعصب الكروي، مؤكدًا أن هذا النهائي يدعو للفخر، متعهدا بتكاتف الجميع داخل المنتخب من أجل إسعاد الشعب المصري وإدخال الفرحة إلي قلوبهم.من جهته، قال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة إن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي الكرة المصرية بعدما تغنى به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم.يذكر أن وزير الرياضة شهد أمس تدريب المنتخب الذي يتواجد فيه محمد صلاح ضمن معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون.